Nouveau meilleur classement FIFA pour les Red Flames

L'équipe nationale belge de football féminin a atteint le meilleur classement de son histoire. Les Red Flames pointent en effet à la 17e place du nouveau classement FIFA féminin, publié vendredi par la fédération internationale de football. C'est une place de mieux par rapport au dernier classement publié le 27 septembre. Les championnes du monde américaines sont toujours en tête, devant l'Allemagne et les Pays-Bas.



Les Red Flames étaient entrées pour la première fois de leur histoire dans le top 20 en mars dernier et s'étaient hissées à la 18e place lors de la publication du classement précédent le 27 septembre dernier. Depuis, l'équipe d'Ives Serneels a gagné les trois matches qu'elle a disputés en qualifications pour l'Euro 2021. Les Red Flames se sont imposées 0-1 en Roumanie (FIFA 43) le 8 octobre et 1-4 en Croatie (FIFA 52) le 8 novembre. Les Belges ont ensuite battu la Lituanie (FIFA 105) 6-0 le 12 novembre dernier. La Belgique jouera son prochain match de qualification pour l'Euro le 14 avril face à la Suisse (FIFA 19), coleader du groupe H avec 12 points sur 12. Le vainqueur du groupe se qualifiera pour la phase finale, ainsi que les trois meilleurs deuxièmes. Les six autres deuxièmes joueront des barrages afin de prendre les trois dernières places. Outre les Etats-Unis, l'Allemagne et les Pays-Bas, le top 5 est toujours complété par la France (4e) et la Suède. Le prochain classement FIFA féminin sera publié le 27 mars 2020.