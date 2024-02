Nusa pas dans la sélection du Club Bruges contre l'Antwerp, ni sans doute contre l'Union

Après son transfert avorté à Brentford, le joueur du Club Bruges Antonio Nusa n'est pas dans la sélection pour le match de championnat à l'Antwerp dimanche et sans doute pas non plus pour la réception de l'Union Saint-Gilloise mercredi en demi-finale aller de la Coupe de Belgique, a confirmé son entraîneur Ronny Deila vendredi en conférence de presse.

"Cela a été une semaine difficile pour lui et pour tout le monde", a déclaré Deila. "Il est un joueur important pour nous, mais il n'est pas dans la sélection pour l'Antwerp et je ne pense pas pour mercredi prochain non plus. Il a besoin de repos après ce qui s'est passé. C'est dommage, mais nous avons hâte qu'il rejoigne le groupe. Nous espérons que ce sera le plus vite possible, mais nous devons aussi prendre soin de lui. Nous analysons la situation jour après jour et semaine après semaine. S'il est prêt, il fait partie de l'équipe. Nous connaissons tous son importance et ses qualités. Nous verrons le vrai Nusa lorsqu'il sera constant. J'espère que ce sera encore pour cette saison."

Considéré comme un des plus grands talents du football norvégien, Nusa, 18 ans, devait rejoindre Brentford dans les derniers jours du mercato hivernal mais le transfert a capoté. Selon les médias spécialisés, les tests médicaux ont révélé des problèmes au niveau du cartilage du genou droit, ce qui aurait refroidi le club de Premier League. Selon les mêmes médias, Brentford aurait déboursé 37 millions d'euros pour s'attacher les services de Nusa qui serait devenu le transfert le plus cher de l'histoire de la Jupiler Pro League.