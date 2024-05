OHL inflige une deuxième défaite 3-1 au Standard

Le dernier match de la 7e journée des playoffs pour la Conference League s'est soldé dimanche par la victoire 3-1 d'OH Louvain sur le Standard, qui a pourtant ouvert la marque par Kelvin Yeboah (43e). Youssef Maziz (47e), Nachon Nsingi (74e) et Jón Dagur Thorsteinsson (90e=3) ont permis aux Louvanistes d'infliger un deuxième revers dans cette compétition aux Rouches, qui n'ont plus gagné en déplacement depuis le 30 septembre, précisément à Den Dreef. Au classement, les Louvanistes sont 4e (26 points) et les Rouches 5e (22).

Au Standard, Ivan Leko a conservé Matthieu Epolo dans le but et a remplacé Souleyman Doumbia, blessé, et Moussa Djenepo par Jonathan Panzo et Cijan Canak. Si le match a démarré à belle allure, il a fallu patienter pour voir un gardien à l'oeuvre. En sortant d'une claquette une reprise de la tête de Suphanat Mueanta (11e), Epolo a assuré en premier (11e). L'attaquant thaïlandais des visités ne s'est pas montré plus efficace de la tête sur un centre de la gauche de Takahiro Akimoto (24e). Petit à petit, le Standard est sorti de l'ombre et sur une longue passe en profondeur de Hayo Kawabe, Yeboah a profité d'une mésentente entre deux défenseurs adverses pour tromper Maxence Prévot (43e, 0-1).

Sur coup franc, Maziz a relancé le débat dès la reprise (47e, 1-1). Le jeu connaissait pas mal de suspensions quand Oscar Garcia a lancé Nsingi et Thorsteinsson à la place de Muenta et Mathieu Martens (65e). Une correction tactique qui a fait mouche: sur une passe en profondeur de l'Islandais, Nsingi a placé une superbe volée, qui a lobé Epolo (74e, 2-1). La réaction du Standard n'est jamais arrivée et Thorsteinsson a sanctionné une équipe liégeoise encore une fois bien légère (90e,+3,3-1).