Oscar Garcia nouveau coach d'OHL: "Si je ne croyais pas au maintien, je ne serais pas ici"

L'année dernière, Garcia a été remercié par le club champenois en octobre, son adjoint Will Still lui succédant, avant de perdre le mois suivant sa fille âgée de 21 ans des suites d'une longue maladie. "Mais aujourd'hui, je suis à nouveau totalement concentré. J'ai voulu recommencer auparavant, et j'ai aussi eu des propositions, mais elles ne me convenaient pas. J'ai dit à mes filles que nous avions traversé le pire, mais qu'à partir de maintenant, nous pouvions tout surmonter", a conclu le successeur de Marc Brys.

Oscar Garcia s'est lié avec OHL jusqu'en juin 2026.