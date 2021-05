Ostende sauve sa licence sur le fil et restera en D1A

La Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS) a accordé lundi la licence pour le football européen, la 1A et la 1B au KV Ostende. Le club côtier a réussi en appel à présenter toutes les garanties financières ainsi qu'à prouver l'origine de ses fonds. Le KVO évite ainsi une relégation en Nationale 2. Ostende l'a annoncé lundi sur Twitter.

Ostende et Mouscron étaient, à la mi-avril, les deux seuls clubs professionnels recalés par la Commission des licences de l'Union belge de football (URBSFA). La licence européenne ainsi que celle pour la 1A et la 1B mais aussi celle pour la Nationale 1 leur avait été refusées. Les deux clubs risquaient dès lors d'être relégués en deuxième division amateurs. Le KV Ostende avait présenté un dossier incomplet, raison pour laquelle la continuité du club ne pouvait être prouvée.

Il manquait notamment les preuves du paiement des cotisations de sécurité sociale et des impôts à la source, ainsi que des prévisions de revenus et de dépenses. Il y avait aussi un manque de clarté concernant l'origine des fonds. La semaine passée, le KVO a clarifié les dernières failles dans son dossier lors d'une courte audience. Même le manager des licences était convaincu que tout était en ordre et a donné un avis favorable.

La CBAS l'a suivi et a accordé la licence professionnelle pour la saison 2021-2022. Le football européen, qui est à portée des Côtiers, leaders des Europe playoffs, est également possible.