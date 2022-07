Oublier le rêve unioniste pour redorer le blason d'Anderlecht: les confidences de Felice Mazzu avant le début de la saison (vidéo)

Anderlecht entame ce dimanche sa nouvelle saison en Pro League, en affrontant Ostende à 18 heures. Une saison qui se fera sans Vincent Kompany, qui a quitté le club bruxellois et s'est engagé à Burnley. Son projet anderlechtois est donc repris par Felice Mazzu, qui sort d'une saison remarquable aux commandes de l'Union Saint-Gilloise, vice-champion de Belgique.

Sous fond de tensions, alors que les deux clubs luttent en justice sur son dossier, Felice Mazzu a bien vécu son arrivée à Neerpede. "Je me sens très bien, j'ai été très bien accueilli", nous raconte-t-il. "Je ressens beaucoup de confiance. Dans le processus qu'on a mis en place, c'est assez positif par rapport à la connexion que je ressens avec les joueurs. Pour le moment, tout se passe bien".

Succéder à Kompany, qui était arrivé avec une grande réputation après une remarquable carrière de joueur, s'apparente à un beau défi. "C'est un honneur et une fierté de remplacer un monsieur comme Vincent Kompany. Chacun travaille avec ses idées, le plus important est que je réussisse à apporter ma philosophie et mes idées tout en respectant le projet du club et les idées mises en place par mon prédécesseur", a réagi Mazzu à ce sujet.

Le mercato bruxellois est plus important que ces dernières saisons. Le club s'est notamment offert deux jolis noms, avec Esposito et Fabio Silva. Une vraie satisfaction pour le nouvel entraîneur des Mauves. "Je suis ici pour faire des résultats, mais aussi pour travailler pour le club. On a un noyau qui est bien en place. Vous savez que la période des transferts est encore longue, il y a des choses qui peuvent se passer, mais je ne m'en inquiète pas aujourd'hui. Il y a assez de qualité déjà existantes, notamment chez ceux qui sont arrivés, il n'y a pas si longtemps, pour faire des bons résultats", a analysé Felice Mazzu.

Anderlecht jouera aussi la Conference League cette saison, si le club passe les tours préliminaires. Ambitieux, Mazzu ambitionne de performer partout. "On doit avoir envie de tout gagner. C'est l'objectif d'un club comme Anderlecht, mais en fonction des circonstances, les choses ne se réaliseront peut-être pas comme on le souhaite. Mais je peux vous dire qu'on a envie de tout gagner", a-t-il martelé.

La saison est lancée !