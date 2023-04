Pas de playoffs 2 pour Anderlecht ni Charleroi, Genk champion de la phase classique

Anderlecht s'est incliné face à Malines (2-3) à l'occasion de la dernière journée de la phase classique de Jupiler Pro League. Ce résultat combiné à la victoire du Cercle de Bruges à Zulte Waregem (2-3) privent le Sporting des playoffs 2. Une première dans l'histoire du club depuis l'instauration de ce système. Les Europe playoffs réuniront donc La Gantoise, dépassé par le Club Bruges pour le dernier fauteuil en playoffs1, le Standard, Westerlo et le Cercle.

Même son de cloche pour Charleroi dont le partage face à Genk (2-2) et le résultat de Cercle le relèguent au 9e rang et en vacances. Genk termine premier de la phase régulière.

Les Mauves ouvraient rapidement sur une superbe frappe de Stroeykens (6e, 1-0). Schoofs égalisait juste avant la mi-temps (40e, 1-1) et s'offrait un doublé en trois minutes (43e, 1-2). En seconde période, Anderlecht revenait dans le match grâce à Slimani (53e, 2-2) avant de voir Malines repasser devant (82e, 2-3).

Les Limbourgeois ont rapidement ouvert la marque par McKenzie (2e, 0-1) mais leur joie était de courte durée puisque sur la remise en jeu, Mbenza plantait l'égalisation (3e, 1-1). Samatta remettait Genk aux commandes (31e, 1-2). Les Zèbres se relançaient dès le retour des vestiaires sur un but de Nkuba (52e, 2-2).

De son côté, l'Union Saint-Gilloise a battu Courtrai en déplacement (2-4) et termine à la deuxième place, à égalité de points avec Genk. Sur une remise en talonnade de Boniface, Terho ouvrait le score pour l'USG (16e, 0-1) . Les deux équipes se retrouvaient à égalité suite au but de Silva (24e, 1-1). Les Courtraisiens reprenaient l'avantage sur un penalty de D'Haene (38e, 2-1). Watanabe remettait l'Union dans le match sur un autobut (67e, 2-2). Terho et Adingra plantaient ensuite deux buts décisifs pour l'USG (72e, 2-3; 84e, 2-4).