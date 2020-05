La décision est tombée: le Club de Bruges officiellement proclamé champion de Belgique

L'Assemblée générale de la Pro League a décidé vendredi que le championnat de Belgique de football était définitivement arrêté. Le classement après 29 journées est considéré comme le classement final. En conséquence, le Club Bruges décroche son 16e titre, la lanterne rouge Waasland-Beveren est reléguée.

Les 23 clubs professionnels ont accepté de terminer la saison 2019-2020 sur base du classement établi après 29 journées et de l'utiliser pour distribuer les tickets européens. Le Club de Bruges est déclaré champion et Waasland-Beveren basculera en D1B

Des play-offs la saison prochaine

La décision la plus attendue concernait le format de la prochaine saison. L'Assemblée Générale a adopté une formule à 16 équipes avec un nouveau système de play-offs. Le top 4 se disputera le titre et les tickets européens. Les équipes classées entre les cinquième et huitième places s'affronteront pour le dernier billet européen. Le format actuel des playoffs fera son retour lors de la saison 2021-2022.

Quelques changements sont actés aussi pour la D1B. Les huit équipes s'affronteront toujours quatre fois mais les tranches ne seront plus prises en compte. L'équipe avec le plus de points au terme des 28 journées monterait alors en D1A.

Le coup d'envoi de la prochaine saison sera donné le 7 août.