Pas de vainqueur dans le choc entre La Gantoise et Anderlecht

La Gantoise et Anderlecht n'ont pas réussi à se départager (1-1) dans l'affiche de la 14e journée de Jupiler Pro League dimanche. Anderlecht, qui n'a plus gagné à Gand depuis cinq ans et un jour (le 11 novembre 2018), reste 2e avec 28 points, un de plus que La Gantoise, 3e.