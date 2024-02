Pas d'erreur commise dans le traitement d'Anderlecht-Genk, selon la Commission d'évocation

La Commission d'évocation de l'Union belge de football (URBSFA) a estimé jeudi qu'aucune erreur n'avait été commise dans le traitement de l'affaire du match Anderlecht-Genk. Elle a rejeté les deux arguments présentés par le RSCA. Il semble dorénavant de plus en plus probable que les clubs bruxellois et limbourgeois devront rejouer leur match du 23 décembre dernier, même si une procédure est toujours en cours auprès de la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS).