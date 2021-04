Le club de Stijn Stijnen ne reçoit pas sa licence en Nationale 1

Le Patro Eisden ne recevra pas sa licence pour la Nationale 1, le plus haut niveau du football amateur, où il évolue, mercredi devant la Commission des licences de l'Union belge de football. Le club limbourgeois, entraîné par Stijn Stijnen, veut à présent essayer d'obtenir le sésame via la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS).

Le président Derrick Devonport, un promoteur immobilier qui a repris le club de l'homme d'affaires irano-néerlandais Salar Azimi à la fin l'année passée, a expliqué la situation sur le site du club mardi.

"Les paiements nécessaires à l'obtention de la licence, comme la sécurité sociale et les charges sociales, seront effectués rapidement", a expliqué Devonport. "Le Patro Eisden l'a présenté au manager des licences et à la commission des licences. Ils ont montré de la compréhension, mais le règlement ne leur permet pas d'en tenir compte dans leur décision. Le Patro Eisden obtiendra donc sa licence via une procédure devant la CBAS."

"Il y aura un travail constructif dans les prochaines semaines avec le manager des licences pour aller à la CBAS côte à côte et non l'un face à l'autre", a poursuivi Devonport. "Comme nouveau propriétaire et président du club, je tiens à souligner que l'avenir du club est préservé. Les fonds d'investissements étaient attendus plus tôt, mais la situation due au coronavirus en a décidé autrement."