Paul Onuachu favori à la succession de Dieumerci Mbokani pour le Soulier d'Ébène

(Belga) L'attaquant du Racing Genk Paul Onuachu semble partir avec une longueur d'avance sur ses concurrents pour soulever le Soulier d'Ébène, trophée récompensant le meilleur joueur d'origine africaine évoluant en Belgique, qui sera décerné lundi sur le coup de 18h. L'international nigérian de 27 ans a terminé meilleur buteur du championnat. Les autres nommés sont Théo Bongonda, son équipier à Genk, les Anderlechtois Albert Sambi Lokonga et Lukas Nmecha ainsi que Clinton Mata, champion avec le Club de Bruges.

Onuachu a été l'un des piliers de l'équipe vice-championne de Belgique. Il a en effet marqué 35 buts en 41 matches toutes compétitions confondues, dont 33 en 38 rencontres de championnat. L'attaquant de 2m01 a été élu Footballeur pro de l'année et a terminé troisième du Soulier d'Or début 2021 derrière Lior Refaelov (Antwerp) et Raphael Holzhauser (Beerschot). Outre Bongonda, 18 buts et 10 buts en 39 matches avec Genk cette saison, Onuachu aura la concurrence des Anderlechtois Sambi Lokonga et Lukas Nmecha, acteurs majeurs du renouveau anderlechtois, ainsi que du régulier défenseur brugeois Clinton Matan, champion pour la seconde année de rang avec les Gazelles. Comme l'année dernière, il n'y aura pas de soirée de gala en raison de la crise sanitaire, mais bien une cérémonie de remise des trophées qui sera retransmise sur la page Facebook des organisateurs. En 2020, c'est l'attaquant de l'Antwerp Dieumerci Mbokani qui avait été élu Soulier d'Ébène pour la seconde fois de sa carrière après un premier trophée reçu en 2012 lorsqu'il portait le maillot d'Anderlecht. (Belga)