Pour la première fois depuis 1978, le Club de Bruges a pu conserver son titre de champion. Son partage à Anderlecht (3-3) jeudi lors de la 5e journée des Playoffs lui assure son 17e titre de champion de Belgique, le 2e d'affilée. Voici la réaction de l'entraîneur Blauw & Zwart Philippe Clement.

"C'est une grande soirée pour tout le monde, c'est merveilleux", a lâché Philippe Clement, l'entraîneur à succès des Brugeois au micro d'Eleven Sports juste après la rencontre. "Le match a été chaud, oui et non. Pour moi, on a été la meilleure équipe sur le terrain en première mi-temps. Les occasions étaient pour nous. Et encaisser un penalty juste avant la mi-temps, c'était de la malchance. A ce moment-là, il faut rester calme et concentré. Ne pas se laisser aller à l'émotion. Mes joueurs ont fait ça en seconde période. Nous étions favoris après le début de saison, puis avec tout ce qui s'est passé, le fait de devoir jouer sans supporters, les histoires du Covid chez nous, c'était difficile de rester au même niveau que nos meilleurs mois mais tout le monde a vraiment bien travaillé pour gagner ce titre".

L'an dernier, la pandémie de coronavirus avait perturbé la saison qui avait sacré Bruges. La saison écoulée s'est déroulée cette fois, mais sans spectateurs. "Deux fois champion avec Bruges, et deux fois sans les supporters, ça cela nous a manqué énormément. J'espère que l'on va pouvoir fêter ça avec eux, peut-être en faisant quelque chose au mois d'août. Ils sont merveilleux et ils nous ont manqué. La motivation était encore plus grande chez nous et je suis fier de mes joueurs".

Philippe Clement, à titre personnel, remporte son troisième titre de champion d'affilée. Un avec Genk, deux avec le Club de Bruges. "C'est unique, je sais", a commenté l'entraîneur brugeois, "mais ce n'est pas que moi, c'est un succès de tout le monde, des joueurs du staff, des dirigeants, de tout le monde, c'est le collectif qui est le plus important", a ajouté Philippe Clement, 47 ans, qui a répondu à une question sur son avenir à Bruges: "C'est le club de mon coeur. Tout le monde sait ça. Il faudrait quelque chose de très spécial pour me faire partir d'ici".