Une réunion organisée PENDANT la rencontre: le coach du Standard plus menacé que jamais

L'avenir de Philippe Montanier au Standard se dessine en pointillés. Encore vaincu hier soir à Mouscron, le Standard n'est que neuvième, eux qui ambitionnaient très clairement le top 4 en début de saison.

La saison du Standard vire au cauchemar. Les Rouches ont concédé une nouvelle défaite, hier soir, sur leur pelouse face à Mouscron (0-1). La pression est immense, tant sur les joueurs que sur le coach, Philippe Montanier. Ce dernier, pourtant soutenu jusque-là par la direction, pourrait payer les pots cassés.

En effet, son bilan sportif catastrophique inquiète la direction rouche. 25 sur 54 en championnat, plus de victoires nationales depuis le 1er novembre et une sortie précoce en Europa League, cela n'est pas suffisant. Une réunion d'urgence a d'ailleurs été organisée à la pause hier soir, entre Bruno Venanzi, Alexandre Grosjean, Benjamin Nicaise et Michel Preud'Homme, réunis dans une loge du stade de Sclessin.

Il se pourrait que les discussions sur le futur du coach aient donc débuté. Reste à savoir quels sont les plans du club pour changer la donne.