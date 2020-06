Philippe Montanier est le nouvel entraîneur du Standard de Liège

Le Français Philippe Montanier est le nouvel entraîneur du Standard, a annoncé le club liégeois mercredi matin, sans préciser la durée du contrat signé par le technicien français de 55 ans. Il succède à Michel Preud'homme, qui a annoncé lundi qu'il quittait son poste d'entraîneur des Rouches.

Gardien de but comme Michel Preud'homme

Comme Michel Preud'homme, Philippe Montanier a été gardien de but durant sa carrière de joueur, qui l'a mené à Caen, Nantes, Toulouse, Gueugnon et Saint-Etienne. Il a entamé sa carrière d'entraîneur en 2004 à Boulogne, qu'il a fait monter de CFA en Ligue 1 en cinq saisons. Il a ensuite entraîné Valenciennes (2009-2011, Ligue 1) avant de se lancer dans une première aventure à l'étranger, à la Real Sociedad (2011-2013), terminant 4e de la Liga en 2013. Ce résultat lui a valu d'être élu meilleur entraîneur d'Espagne en 2013.

L'éclosion de jeunes talents

Après son aventure espagnole, Montanier est revenu en France, à Rennes, qu'il a dirigé de 2013 à 2016, avec une finale de Coupe de France en 2014. Il est ensuite parti à Nottingham Forrest (2016-2107), en D2 anglaise, avant de revenir dans l'Hexagone, en 2018 à Lens, où il a été limogé en février dernier, quelques semaines avant l'arrêt du championnat et la promotion du club nordiste en Ligue 1. "Tout au long de sa carrière d'entraîneur, le coach normand a toujours accordé beaucoup d'importance à l'éclosion des jeunes talents dans les clubs où il est passé, concourant notamment à l'ascension de stars actuelles comme Antoine Griezmann ou Ousmane Dembélé", indique le Standard sur son site internet.

La casquette de vice-président pour Michel Preud'homme

Philippe Montanier prend la succession de Michel Preud'homme, qui a annoncé dans une vidéo diffusée lundi qu'il quittait son poste d'entraîneur du Standard, où il continuera de porter la casquette de vice-président. Michel Preud'homme, 61 ans, a achevé cette saison sa seconde année comme entraîneur, sur les trois que prévoyait son contrat (et une année comme vice-président à temps plein). Au moment de l'arrêt définitif des compétitions en raison de la pandémie de Covid-19, le Standard pointait à la 5e place du championnat, synonyme de qualification pour les préliminaires de l'Europa League. Preud'homme avait déjà porté le costume d'entraîneur liégeois entre janvier 2001 et juin 2002 et avait ponctué son deuxième séjour, débuté en août 2006, par un titre de champion de Belgique acquis à l'issue de la saison 2007-2008. Outre le Standard, Preud'homme a entraîné La Gantoise (2008-2010), le FC Twente (2010-2011), Al Shabab (2011-2013) et le Club Bruges (2013-2017). Au total, il a remporté deux titres de champion de Belgique (2008, 2016), deux Coupes de Belgique (2010, 2015), une Supercoupe de Belgique (2016), une Coupe des Pays-Bas (2011), une Supercoupe des Pays-Bas (2010) et un titre en Arabie saoudite (2012). Il compte aussi trois titres d'entraîneur de l'année en Belgique (2008, 2015, 2016) et un aux Pays-Bas (2011).