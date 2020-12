Fin de parcours pour Philippe Montanier: l'entraîneur a été licencié du Standard

Le Standard a mis un terme à sa collaboration avec l'entraîneur Philippe Montanier. Le directeur général du Standard Alexandre Grosjean l'a annoncé lors de l'interview d'après-match au micro d'Eleven Sports, samedi, après la défaite 1-2 contre Saint-Trond.

"On vient d'annoncer à Philippe Montanier la fin de notre collaboration. Je viens de lui informer la décision à lui et son adjoint. Ce n'est pas facile de prendre ces décisions mais il faut pouvoir garder une analyse froide et ne pas se laisser gagner par ses émotions. On avait décidé que si l'issue de la rencontre n'était pas favorable, on se séparerait de notre entraîneur. C'est un moment difficile pour tout le monde et ce n'est pas la partie la plus agréable du métier. Il est encore trop tôt pour savoir s'il y aura un nouvel entraîneur à la reprise ou si on opte pour un intérim", a-t-il expliqué.

Le Standard a concédé samedi une quatrième défaite de suite. Les Liégeois, qui n'ont plus gagné depuis le 1er novembre (1-0 contre Ostende), restent sur huit matchs sans victoire. Ils occupent la 11e place du championnat avec 25 points