Play-offs 1, relégation, mission sauvetage: les enjeux des neuf dernières journées de Pro League

Les 6 équipes qui iront en play-offs 1. Les 9 qui iront en play-offs 2. Et puis le 16e et dernier qui descendra en Division 1B. Neuf matchs pour savoir qui accompagnera le Club de Bruges, Charleroi, La Gantoise et l'Antwerp dans les play-offs 1.

Quatre équipes semblent déjà assurées de leur place: Bruges assurément alors que les 3 autres possèdent 8 points d'avance sur le 7e. Le Standard n'en a lui que 3 d'avance et doit faire très attention, alors que le club vient d'enchaîner quatre matchs sans victoire et qui sera déjà en danger, ce soir, contre Malines. Il veut regarder devant mais doit regarder derrière.

Et derrière il y a un Sporting d'Anderlecht qui disputera 9 finales avec en principe un calendrier favorable, à l'exception de la visite dimanche du Club de Bruges et d'un déplacement à La Gantoise. N e pas disputer les play-offs l'an dernier, passe encore, mais cette année, une telle situation serait perçue comme catastrophique.