Playoffs 1, Playoffs 2, tickets européens, relégués et promus: tout ce qu'il faut savoir avant la dernière journée

La saison régulière de la Jupiler Pro League de football va tirer son rideau dimanche en début de soirée au terme de la 34e et dernière journée. Plusieurs incertitudes demeurent au moment d'aborder celle-ci, tant dans le haut du classement que dans le bas et même pour ce qui concerne les Europe Play-offs (les anciens Play-offs 2). En revanche, pour 9 des 18 équipes de l'élite, la saison s'achèvera dimanche.

Le Club de Bruges, l'Antwerp et Genk sont déjà assurés d'une place dans le top 4 qui jouera, outre le titre, les autres billets européens.

Anderlecht est en pole position pour compléter le quatuor mais Ostende a également une chance théorique. Si le KVO, qui n'a pas encore sa licence pour la saison prochaine, bat à domicile le Cercle Bruges et qu'Anderlecht se prend les pieds dans la moquette synthétique de Saint-Trond, à savoir ne prend pas le moindre point, les résidents de la Côte souffleront (au nombre de victoires) la politesse au puissant club bruxellois. Un scénario qui semble peu probable vu la forme affichée par les joueurs de Vincent Kompany depuis un mois. Celui des deux qui manquera les Champions Play-offs (Top 4) conservera un espoir de fouler la scène européenne la saison prochaine via les Europe Play-offs (places de 5 à 8).

Six équipes briguent justement une des trois autres places de ces PO de "consolation". Le Beerschot (47 points) et le Standard (47 points) s'affronteront dans un duel à Sclessin. Le vainqueur du match entre Zulte Waregem (46 points) et La Gantoise (46 points) est également assuré de figurer en bonne place. Malines (45 points) et OHL (45 points) ont également une chance. Le KVM se rend à Courtrai, l'OHL reçoit Waasland-Beveren.

Les Waeslandiens, justement, jouent leur maintien au stade Den Dreef. Seules une victoire à l'OHL assortie dans le même temps d'une défaite de Mouscron sur le terrain du Club de Bruges, permettront à l'équipe de Nicky Hayen de rester en 1A. Sinon, Waasland-Beveren sera relégué en 1B et Mouscron, 17e, jouera le barrage contre Seraing, 2e de 1B, les 1er et 8 mai pour tenter de conserver sa place au sein de l'élite. Tout cela bien entendu ne tient pas compte du refus de licence que s'est vu adresser le club de Wallonie picarde. Mouscron devra à nouveau faire appel devant la CBAS pour obtenir le droit de demeurer actif au niveau professionnel. Dans le cas inverse, c'est une relégation en N2 amateur qui attend l'Excel.

Les sept rencontres qui ont encore un réel enjeu se joueront dimanche à 18 heures. Les deux premiers matches sont programmés samedi: Charleroi-Eupen (18h30) et Antwerp-Genk (20h45).

Le calendrier des play-offs sera révélés lundi soir (19 avril).

