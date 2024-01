Plus de 1,6 million de supporters ont assisté aux matches des 20 premières journées

"Notre compétition est synonyme de spectacle et d'unscripted drama, comme la dernière journée de la saison dernière dont tout le monde se souviendra encore longtemps. Cette saison, il y a du suspense de la première à la seizième place. Il y a plus de prétendants et de challengers que jamais pour le titre et le Champions' Playoffs, tandis que les écarts entre les équipes restent faibles dans le classement. Chaque équipe doit regarder vers le haut et vers le bas. Nos clubs se rendent meilleurs les uns les autres."

Le CEO de la Pro League a également mis en avant les animations organisées par les clubs avant, pendant ou après les rencontres. "Les clubs font de plus en plus d'un match une expérience, comme les spectacles de lumière au RSC Anderlecht ou les animations pour enfants à Westerlo, les différents concepts en matière d'hospitality, les marchés de Noël, les kids clubs, les DJ et les fêtes aux stades après les matchs. Cela vaut donc la peine de venir et de rester au stade avec sa famille et ses amis avant et après le match. Enfin, nous sommes également à l'écoute de nos supporters pour améliorer l'expérience des matchs. Un stade plein est, en effet, synonyme d'ambiance et de bonnes nouvelles pour les clubs et les fans."