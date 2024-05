Plus que jamais en course pour le titre, Anderlecht, leader, s'impose face à Genk

Les Bruxellois, 46 points, restent plus que jamais en course pour le titre avec une première place au classement avant le choc de lundi cependant entre le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise.

Yari Verschaeren a inscrit le premier but du match et le premier but de sa propre saison juste avant la mi-temps (45e, 1-0). Les Limbourgeois, qui ont remercié leur coach Wouter Vrancken cette semaine, ont pu remercier leur cadre sur un envoi de Mario Stroeykens - qui avait remplacé Verschaeren à la mi-temps - à la 64e sur la transversale.