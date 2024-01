Pour Genk, "oublier de regarder" est une erreur d'application du règlement

Pour l'avocat de Genk, Jochem Martens, le fait de ne pas avoir regardé tous les joueurs est une mauvaise application des règles et pas une erreur humaine. Son homologue anderlechtois, Walter Damen, estime en revanche que l'arbitre Nathan Verboomen ne disposait pas des bonnes informations pour faire appliquer correctement le règlement. Il a ajouté que le Conseil disciplinaire n'était pas compétent pour ce cas.

Alors que le score était encore de 0-0, Kasper Schmeichel, le gardien des Mauves, avait repoussé un penalty de Bryan Heynen, Yira Sor avait bien suivi et marqué (22e). Mais, après quelques minutes, l'arbitre avait annulé le but car Sor était entré trop tôt dans le rectangle. Verboomen a accordé un coup-franc indirect à Anderlecht, mais il s'est avéré que Yari Verschaeren (Anderlecht) était aussi entré dans les 16 mètres et que le penalty aurait dû être retiré.

Le 8 janvier, le département de l'arbitrage professionnel (PRD) de l'Union belge de football avait indiqué qu'il "s'agissait d'une erreur d'arbitrage dans l'appréciation d'un fait de jeu. Il n'y a donc pas eu d'erreur dans l'application des règles du jeu", concluant que le match ne serait pas rejoué. Le 17 janvier, Genk avait annoncé vouloir faire appel.

Le Conseil disciplinaire a indiqué que sa décision sera rendue plus tard que mardi, y compris sur sa propre compétence.