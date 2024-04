Pour Persoons, la piste d'une rénovation du stade de l'Union Saint-Gilloise est enterrée

"Un stade plus grand impliquerait obligatoirement de faire disparaître une partie du parc, or le parc Duden est site classé et une partie du stade Joseph Marien est également un bien classé", explique la secrétaire d'État, dans un communiqué.

"L'avenir de l'Union est dès lors ailleurs que sur le site actuel. Il faut maintenant aller de l'avant et avancer dans les discussions pour un nouveau stade à un nouvel endroit", exhorte-t-elle.

Dans le périmètre du stade actuel, et sans franchir les limites du parc Duden classé, seule la construction d'un nouveau stade de 8.000 places, conforme aux normes UEFA, est possible. "C'est encore moins que la capacité actuelle du stade vétuste. Cette option ne répond donc pas aux ambitions du club de l'Union, qui veut et doit s'agrandir pour répondre aux normes de la Pro League et de l'UEFA", forçant jusqu'ici l'Union a jouer ses matches européens dans l'antre d'Anderlecht.

Ans Persoons constate que le maintien prolongé dans l'actuel stade Marien nuit toujours plus à l'Union, "un club qui est au sommet du football belge et qui joue également des matches européens chaque année."