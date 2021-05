Finir une carrière en télévision, cela méritait bien un hommage. Après celui rendu par diverses gloires de notre football, c'est au tour des proches de notre consultant de s'exprimer. Des messages touchants diffusés sur notre plateau.

"Cela fait déjà 19 ans, c'est la fin d'une belle deuxième carrière", explique Caroline, l'épouse de Georges Grün. "Tu as fait ça d'une manière extraordinaire, tu n'as pas cessé de m'épater. J'étais quasiment toujours devant mon poste même si c'était aussi pour vérifier si la maquilleuse avait bien fait son travail. Tu as été fidèle à toi-même. Tout cela n'aurait pas été possible sans cette équipe formidable qui t'as entouré. Ils vont te manquer et tu vas probablement leur manquer. Une nouvelle vie commence, pleine de projets. Je suis très fier de toi mon amour".

Même son de cloche chez ses deux filles, Lola et Jenna. "Comme tu le sais, ni moi ni Jenna n'avons développé une passion pour le football. Cela n'empêche qu'on est très fiers de toi. Tu as su rester toi-même, simple, élégant et fantastique. Félicitations pour cette belle carrière papa, à presque 60 ans tu quittes le monde du football, mais tu l'auras marqué à ta façon. On t'aime, papa, bisous !".

Reste à lui souhaiter tout le meilleur pour cette nouvelle vie loin du sol belge !