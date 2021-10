Pourquoi la situation de Leye n'était plus tenable au Standard

Mbaye Leye a été remercié par la direction du Standard ce lundi matin. Le coach sénégalais sera resté 9 mois à la tête de l'équipe liégeoise.

Mbaye Leye n'est plus l'entraineur du Standard. Le Sénégalais a été remercié ce lundi matin à la suite d'une réunion avec Alexandre Grojean, le PDG du club principautaire, annoncent nos confrères de Het Laatste Nieuws.

C'est la fin d'une histoire qui avait pourtant très bien commencé. Arrivé le 30 décembre dernier à la tête de l'équipe du Standard, Leye a commencé sur les chapeaux de roue. 13 points sur 18, une finale de Coupe de Belgique (perdue 2-1 contre Genk) et même si les Play Off ont été totalement ratés, la direction liégeoise était satisfaite et a voulu continuer de miser sur Leye pour mener son équipe fanion.

Malheureusement pour lui, cette saison 2021-22 se passe beaucoup moins bien et après 10 journées de championnat, le Standard ne compte que 13 points sur 30 et pointe à la 12e place.

Pire que le bilan comptable, la manière de jouer et surtout les grosses défaites subies (2-5 à domicile contre l'Antwerp, 4-0 à l'Union, 3-1 à Malines en étant menés 3-0 après 18 minutes de jeu). Les supporters avaient fait savoir leur mécontentement en montant sur la pelouse à la mi-temps du match contre Malines. La position du coach était devenue intenable et la direction du Standard a décidé de se séparer de lui.

La trêve internationale tombe a point nommé pour le Standard qui va pouvoir prendre une grosse semaine pour trouver un nouveau T1. L'ancien entraineur du Beerschot, Will Still semble être une des pistes envisagée par la direction pour remplacer Leye.