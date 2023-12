Price risque deux matches, suspension avec sursis pour les entraîneurs Knokke et OHL

Le parquet fédéral a communiqué vendredi après-midi les propositions de suspension après les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique. Les échauffourées près la ligne de touche entre Knokke et Louvain devraient valoir aux entraîneurs Jannes Tant et Oscar Garcia une suspension avec sursis et une amende de 500 euros. Pour Isaac Price (Standard), le parquet fédéral demande deux matches effectifs et un match de suspension avec sursis.