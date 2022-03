Anderlecht tombe à Gand et sort du top 4, la course aux Play-Offs s'intensifie

Un but de Tarik Tissoudali (81e) a permis à La Gantoise de remporter un duel crucial pour le top 4 face à Anderlecht dimanche lors de la 32e journée du championnat de football. Au classement, les Buffalos prennent la quatrième place aux Mauves (5e) au nombre de victoires (17 contre 16) puisque les deux formations comptent le même nombre de points (58). Entre-temps, le Club Bruges a consolidé sa deuxième place après sa victoire 3-1 sur Genk. Avec 66 points, les Blauw & Zwart reviennent à cinq longueurs de l'Union Saint-Gilloise.

Chez les Buffalos, Julien de Sart a été remplacé par Andrew Hjulsager. Gand a débuté son 51e match de la saison en force et pensait avoir ouvert la marque lorsque Tissoudali a pris le ballon hors des mains de Van Crombrugge (2e). Mais l'intervention de l'international marocain était fautive et Jonathan Lardot a annulé le but. Bien qu'il se concentrât essentiellement sur sa gestion défensive, Anderlecht a alerté Davy Roef à deux reprises par Lior Refaelov (17e) et Joshua Zirkzee (18e).

Les Mauves ont pesé sur la défense gantoise notamment grâce à un Gomez omniprésent. L'Espagnol a servi Yari Verschaeren dont la frappe a été repoussée des poings par Roef (59e) et sur coup franc, il a trouvé Wesley Hoedt, qui n'a pas cadré sa reprise de la tête (61e). Gomez a aussi tenté sa chance mais son missile n'a pas trompé Roef (64e). Le gardien gantois a été sauvé par Jordan Torunarigha, qui a surgi devant Christian Kouamé à la réception d'un centre de Gomez (75e).

Gand était au bord de l'asphyxie quand Tissoudali a reçu un ballon de Sven Kums dans le dos de Lisandro Magallan et a inscrit l'unique but de la rencontre (81e, 1-0).