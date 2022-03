La boulette de trop: Arnaud Bodart ne serait plus le gardien n°1 du Standard

Dimanche, le Standard s'est incliné à domicile contre la Gantoise. Alors que les Rouches semblaient tenir le point du match nul (alors qu'il évoluaient à 11 contre 10), une maladresse d'Arnaud Bodart a offert les trois points aux Gantois. Pour rappel, la balle glisse des mains du gardien sur une frappe de Hjulsager et revient pile dans la course de Tissoudali, qui n'a plus qu'à pousser le cuir en fond des filets.

Cette erreur du gardien n'a pas du tout plu à l'entraineur des Rouches, Luka Elsner. D'habitude tempéré en conférence de presse, le Franco-slovène n'a pas caché sa déception et a remis la défaite sur le compte de son portier.

"On a disputé une bonne première période. On était en place, on avait la maîtrise des espaces, et les joueurs ont apporté une réponse dans l’investissement. Après l’exclusion, la deuxième période s’est transformée en un match piège. On n’a pas su trouver le moyen de rentrer dans la surface adverse, avec nos moyens du jour", analysait le tacticien en conférence d'après-match. "Un point aurait été intéressant, mais une erreur vient tout détruire", a-t-il encore asséné.

Quant à savoir si l'erreur de Bodart est le symbole que l'équipe est malade, le T1 liégeois n'y va pas de main morte. "Je ne crois pas qu’il y a un symbole de quelque chose. Il n’a pas fait son travail correctement, c’est la réalité. Cela fait partie du boulot, mais cela coûte cher. Cela donne une mauvaise image, mais c’est aussi la deuxième fois de suite qu’il passe à côté (après l’erreur à Ostende). Il accepte sa responsabilité, mais quand on prend cette responsabilité, il faut arrêter de faire l’erreur après."

Visiblement, l'ancien coach de Courtrai n'a pas décoléré et selon nos confrères de la Dernière Heure, Elsner aurait pris la décision de reléguer Arnaud Bodart sur le banc de touche et de nommer Laurent Henkinet comme nouveau gardien n°1 dans la hiérarchie.