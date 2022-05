Charleroi frôle la catastrophe mais obtient finalement un point contre Genk

Devant au score grâce à un but dans les dernières secondes de la première mi-temps, Charleroi a finalement partagé l'enjeu 2-2 contre Genk lors de la troisième journée des Europe Playoffs. Les Carolos ont arraché le point du partage dans les arrêts de jeu de la rencontre.

Avec ce résultat, les hommes d'Edward Still restent derniers avec 28 points et peuvent quasiment faire une croix sur l'Europe. De son côté, Genk reste deuxième avec 33 unités et compte une longueur de retard sur La Gantoise qui doit encore affronter Malines. Les deux équipes étaient assez brouillonnes ou maladroites lors des trente premières minutes. Il n'y avait pour ainsi dire rien à se mettre sous la dent, si ce n'est une récupération haute de Kayembe en faveur des Carolos peu après le quart d'heure. Une fois dans le grand rectangle, l'ailier gauche ne faisait pas un bon usage du ballon en tentant de faire une passe alors que quatre de ses coéquipiers l'avaient accompagné sur l'action (17e) Charleroi se montrait légèrement plus inspiré dans le jeu que son adversaire, mais ne signalait que via des frappes lointaines, comme celle de Gholizadeh à la 31e ou encore de Zorgane sept minutes plus tard.

Mais à chaque fois, le ballon atterrissait dans les gradins. Le seul tir cadré de ce premier acte allait faire mouche pour les hommes d'Edward Still. Zorgane réalisait une superbe transversale pour Nkuba sur le côté droit. Le jeune carolo centrait dans le grand rectangle vers Bayo. L'Ivoirien coupait la trajectoire de la tête au premier poteau et donnait l'avance aux Zèbres juste avant la pause (45e, 1-0). Dès l'entame de la seconde période, Ito crochetait son adversaire dans le rectangle, mais butait sur Hervé Koffi au bon endroit (48e). Quelques minutes plus tard, Daan Heymans partait seul au but après un long ballon et se retrouvait en duel avec Vandevoordt. Le Carolo plaçait le ballon hors de portée du portier, mais voyait le montant repousser sa tentative. À dix minutes du terme, Genk égalisait sur une action similaire au but carolo. Sur le même flanc droit, Ito centrait en direction d'Onuachu.

Le géant nigérian reprenait du plat du pied et ne laissait aucune chance à Koffi (80e, 1-1). Quatre minutes plus tard, Koffi sortait un énorme arrêt réflexe sur une reprise à bout portant de Thorstvedt. Ce n'était que partie remise pour le Norvégien, puisque sur le corner qui suivait, il était plus prompt que la défense carolo pour réagir sur une frappe repoussée par Koffi (85e, 1-2). Dans les arrêts de jeu, Bayo signait un doublé grâce à une bonne passe en profondeur de Morioka. L'attaquant pénétrait dans le rectangle avant de croiser sa frappe et inscrire son neuvième but de la saison (90+3).

La fin de match était complètement folle et Bayo plantait un deuxième but en quelques secondes, synonyme de triplé et de victoire pour les 'Zèbres' (90e+5). Malheureusement pour les joueurs de Charleroi, le but était finalement annulé pour une position de hors-jeu.