Charleroi n'y arrive toujours pas: quatrième nul consécutif pour les Zèbres

Le Sporting de Charleroi et Zulte Waregem ont partagé l'enjeu dimanche après-midi, 2-2, dans le cadre de la 5e journée de championnat de Belgique. Les buts carolos ont été inscrits par Zaroury (19e) et Nicholson (51e), tandis que Jelle Vossen a marqué à deux reprises pour Zulte Waregem (36e, 77e). Un partage qui ne fait les affaires de personne.

En début de rencontre, Zorgane trouvait Tchatchoua en profondeur sur un contre, mais l'attaquant perdait son duel contre le gardien du Essevee (8e). Le même Tchatchoua se faufilait ensuite derrière la défense de Zulte Waregem, et son centre dévié atterrissait dans les pieds de Zaroury, seul, dont l'envoi puissant allait s'écraser sur la barre transversale (16e). Quelques minutes plus tard, Zaroury profitait d'une grossière erreur défensive et interceptait la passe de Sörmo avant qu'elle n'atteigne Bostyn pour dribbler le gardien et marquer dans le but vide (0-1, 19e).

Les Carolos allaient néanmoins être rejoints au score dès la première occasion franche de leurs adversaires, lorsque Vliegen centrait vers le petit rectangle pour Vossen qui croisait dans un angle fermé et trompait Koffi (1-1, 36e), remettant les équipes à égalité avant le repos.

En début de deuxième mi-temps, un Zaroury bondissant trouvait Morioka à l'entrée dans la surface, lequel glissait ensuite le ballon sur sa droite à Nicholson qui, d'une frappe du droit, trompait Bostyn pour reprendre l'avantage (1-2, 51e). Après plusieurs occasions moins franches, Morioka rencontrait lui-même le cadre du but sur un envoi lointain (72e), mais c'est Vossen qui allait une nouvelle fois surprendre les Carolos en reprenant du plat du pied un ballon qui flottait dans les airs suite à un corner, le glissant dans le plus petit espace au premier poteau (2-2, 77e).

Zulte Waregem faisait 2-3 peu après, mais le but de Gano était annulé pour un hors-jeu de Berahino à la conception (83e). La fin du match était disputée et les deux équipes s'illustraient. Vossen, à la retourne au point de penalty, ne passait pas loin d'offrir la victoire aux siens, mais manquait le cadre (89e). Le score demeurerait ainsi inchangé jusqu'au coup de sifflet final.

Charleroi occupe provisoirement la 9e place au classement avec 7 points, Zulte Waregem est 12e (5 points).