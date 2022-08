Pro League: Genk pulvérise Seraing et prend la tête du championnat, les Métallos sont lanterne rouge

Battu 0-4, Seraing n'a pas fait le poids face à Genk lors du premier match de la 6e journée de championnat au programme samedi. Mike Tresor (30e, 65e), Joseph Paintsil (56e) et Christophe Lepoint contre son camp (67e) ont propulsé le club limbourgeois à la première place du classement avec 15 points et redonné la lanterne rouge aux Métallos (3 points).

José Jeunechamps, qui n'avait pas beaucoup de raison de changer son onze de base après la victoire à Eupen, a appelé Denys Bunchukov pour pallier le forfait de Sami Lahssaini. Wouter Vrancken a reconduit l'équipe victorieuse du Cercle et a de nouveau titularisé Andras Nemeth, laissant Paul Onuachu et Ally Samatta sur le banc. Le coach limbourgeois n'a pas pris de gros risques même si ses joueurs ont mis du temps à imprimer un rythme constant à la rencontre.

Une fois la cadence trouvée, les 'Racingmen' ont troublé la relative tranquillité de la défense serésienne. Ainsi, Christophe Lepoint est intervenu à pied nommé pour contrer Trésor servi au point de penalty par Bilal El Khannouss (14e). Le milieu genkois a encore servi Patrik Hrosovsky dont le tir à distance est passé au-dessus du but de Guillaume Dietsch (17e). Bien en place, le gardien des Métallos a aussi arrêté un penalty de Bryan Heynen accordé pour une faute de main de Sandro Tremoulet (21e).

Par contre, Dietsch n'a pas prévu qu'un tir de Trésor allait être dévié par Sergio Conceiçao dans son but (30e, 0-1). Bien qu'ayant proposé peu de choses sur le plan offensif, les Métallos ont obligé Maarten Vandevoordt à parader sur un coup de tête de Conceiçao trouvé au second poteau par Leroy Abanda (33e).

A la mi-temps, Jeunechamps a sorti Conceiçao pour Simon Elisor dont le tir à distance était trop faible pour surprendre Vandevoordt (51e). Depuis la reprise, les Serésiens étaient animés de bons sentiments mais Paintsil les a mis dans les problèmes en doublant l'avance des visiteurs (56e, 0-2). Puis, le Ghanéen a offert à Trésor son cinquième but de la saison (65e, 0-3). Et c'est encore en voulant contrer un centre de Paintsil que Lepoint a dévié le ballon dans son but (67e, 0-4).