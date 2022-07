Pro League: Hubert va connaître la concurrence de Phillips, arrivé en prêt de Cardiff

(Belga) Guillaume Hubert va devoir faire face à la concurrence du gardien de but anglais Dillon Phillips à Ostende. Les Côtiers ont attiré le joueur en prêt de Cardiff City, actuellement en deuxième division anglaise, mercredi et ont également négocié une option d'achat.

Phillips, 27 ans, a déjà acquis beaucoup d'expérience en Championship et en League One, les D2 et D3 anglaises. En tant que produit de centre de formation de Charlton Athletic, il a contribué à assurer la promotion du club en Championship lors de la saison 2018-2019. "Dillon est un profil intéressant que nous suivons depuis un certain temps. Il joue bien au football et est un vrai "shot stopper", c'est-à-dire qu'il a des réflexes très forts sur sa ligne. Un gardien supplémentaire était nécessaire car pour l'instant nous n'avions qu'un seul gardien senior dans notre groupe avec Guillaume Hubert", explique le président Gauthier Ganaye. (Belga)