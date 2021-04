Le Standard de Liège s’est imposé 2-1 hier face à Gand dans le cadre de la 32e journée de Pro League.

Après cette victoire cruciale aux Liégeois pour se maintenir dans les Playoff 2, Mbaye Leye s’est exprimé en conférence de presse.

L’entraîneur des Rouches s’est dit "content de cette victoire et fier de ce que [les joueurs] ont fait."

En première mi-temps, les Gantois se sont vu accorder deux pénaltys. Irréprochable, le gardien Arnaud Bodart les a arrêtés tous les deux. Malheureusement pour lui, lors du second pénalty, la balle revient dans les pieds de Castro-Montes, l’attaquant Gantois ne se pas fait prier et ouvre le score.

"Avec les deux pénaltys ont aurait pu recevoir un coup sur la tête, surtout avec le deuxième" déclare Leye en revenant sur ces deux faits de match et souligne la bonne réaction que ses joueurs ont eu en deuxième période. "On se surpasse, on est dans la dernière ligne droite. Quand vous avez deux pénaltys [contre vous] et que votre gardien parvient à vous maintenir dans le jeu il faut que tout le monde sorte de sa zone de confort. Il faut être plus agressif et oser beaucoup plus. C’est ce qu’on a fait."

Après un départ tonitruant (4 victoires en 4 matchs), Leye et ses hommes ont connu des états de forme assez variables. Bien au courant de la situation, le coach des Rouches est persuadé que cette situation s’améliorera d’elle-même. "Au fur et à mesure la régularité va venir." dit-il. "C’est le mot qui manque dans cette équipe du Standard. On n’arrive pas à enchainer les matchs."

L’ancien buteur termine en exprimant sa satisfaction par rapport au résultat et reste concentré sur le travail à fournir. "On est content de ce résultat, je suis fier de ce que [les joueurs] ont fait. Je veux le voir tout le temps et on y travaille."

Le Standard est actuel 8e du classement de Pro League, un point devant Zulte Waregem qui reçoit Eupen aujourd’hui à 16h. Eupen pourrait servir d’arbitre dans cette course aux Playoff 2 puisque les Pandas recevront le Standard vendredi soir.