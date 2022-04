Le conte de fée se prolonge: l'Union éteint le Standard et remporte la phase classique

Le Standard et l’Union se retrouvaient avec des objectifs bien différents. Pour les Bruxellois, l’enjeu, c’était tout simplement de s’assurer la victoire en phase classique du championnat. Pour le Standard, il s’agissait surtout de limiter la casse dans le milieu du tableau.

Le match ne va pas tarder à démarrer. Teuma va ouvrir le score dès la neuvième minute, sa belle reprise de volée venant surprendre Henkinet après une légère déviation. Cinq minutes plus tard, Emond va tromper Moris, mais son ballon va finalement mourir sur la barre.

Le duel, équilibré, va rebondir à la 24 minute. Sissako est à la retombée d’un ballon après un coup-franc et permet au Standard de revenir dans la partie (1-1). Undav va frôler le but à 5 minutes du repos, son envoi venant finalement percuter le poteau droit d’Henkinet.

La seconde période va nettement baisser en intensité. Il faudra même attendre l'heure de jeu pour voir une véritable occasion nous réveiller, lorsque Nielsen alerte Henkinet, dont la vigilance empêche l'Union de prendre les devants. Les efforts unionistes seront récompensés à 20 minutes du terme, lorsque Nieuwkoop parvint à tromper Henkinet de la tête sur un corner.

Henkinet va même sauver les siens d'un troisième but, bien aidé par Bokadi. L'arrêt du gardien du Standard et génial et le dégagement à même la ligne permet alors au Standard de garder un peu d'air. Mais c'était sans compter sur Casper Nielsen, qui viendra donner un avantage décisif aux Bruxellois à 7 minutes du terme. Avec ce succès, l'Union s'adjuge officiellement la phase classique, avec 5 unités d'avance et un seul match encore à jouer. Bruges terminera cette phase au deuxième rang. Avec cette victoire, l'Union s'assure aussi d'un ticket européen.