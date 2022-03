Undav à la rescousse: l'Union tremble mais finit par surmonter le piège courtraisien

L'Union se déplaçait à Courtrai ce samedi, dans une rencontre toujours délicate, tant les Courtraisiens apprécient surprendre leurs adversaires à domicile. Une rencontre importante pour les Bruxellois, qui avaient cédé deux points la semaine passée contre Eupen.

La rencontre débutera sur un but tout à fait étonnant, inscrit par des Courtraisiens montés sur le terrain avec un couteau entre les dents. Le défenseur Kandouss va totalement se trouer et offrir à Selemani un but tout fait. Un avantage qui ne durera pas bien longtemps, Nielsen égalisant 5 minutes plus tard sur l'une des premières grosses opportunités des Unionistes.

L'Union va ensuite pousser et mettre une grosse pression sur son adversaire, notamment sauvé par un très bon Ilici. Un portier qui va encore se montrer décisif en début de seconde période sur une tête de Nieuwkoop, qui va ensuite louper le coche devant le but vide. Mais la libération viendra sur un coup-franc parfaitement donné par Nielsean, qui offre à Kandouss le ballon du 1-2.

Une euphorie calmée par Selemani, qui va profiter d'un bon service adverse pour égaliser à 15 minutes du terme. Alors que le partage semblait se profiler, Undav va s'offrir un moment de magie pour inscrire un but génial, synonyme de victoire pour l'Union, qui maintient son matelas au sommet du championnat.