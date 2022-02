Un boulevard à 10 voies: l'Union terrasse l'Antwerp et s'envole un peu plus

Cet Antwerp-Union, c'était le duel au sommet entre deux équipes que l'on n'attendait pas en telle forme. Une rencontre cruciale pour les Anversois s'ils souhaitaient rester au contact et une opportunité en or pour les Bruxellois de s'envoler encore un peu plus vers les sommets.

La première mi-temps offre un spectacle entrecoupé entre deux équipes rugueuses. Mais l'Union se crée les meilleures opportunités, Undav trouvant même le poteau. Undav va finalement libérer les Unionistes en glissant au fond un bon ballon de François.

Nerveux, les Anversois vont perdre le fil du match dans le dernier quart d'heure, avant d'être assommés par l'inévitable Undav, auteur d'un doublé pour placer les siens sur un petit nuage. Avec ces trois points, l'Union compte désormais 10 points d'avance en tête de la Pro League, en attendant le match de Bruges, qui affrontera La Gantoise demain.