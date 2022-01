Le Standard arrache un point de haute lutte face au Club de Bruges

Le Standard accueillait Bruges avec la volonté de mettre fin à une série de cinq matchs sans victoire (2 nuls et 3 défaites), le tout face à un des plus gros adversaires de notre pays.

Les Brugeois seront les premiers à créer le danger, en réussissant même à tromper Bodart sur une belle combinaison entre Lang et Dost. Un but finalement refusé pour un hors-jeu. Deux minutes plus tard, le Standard saisit sa chance et ouvre la marque en contre-attaque, grâce à la première réalisation au Standard de Cafaro.

Bruges va alors mettre une énorme pression. Dans le dernier quart d’heure de la première période, ils en seront récompensés. Bas Dost profite alors d’un centre parfait de Vanaken pour égaliser à cinq minutes du repos.

Relancé après le repos, le Standard va immédiatement reprendre les devants en seconde période. Bien servi dans la surface, Renaud Emond va ainsi surprendre Mignolet et redonner de l’air aux Rouches.

Solide défensivement, le Standard va finalement craquer à l’heure de jeu. Dost va alors s’offrir un doublé et permettre aux Brugeois de rester dans la rencontre. Bruges va ensuite être réduit à 10 suite à une vilaine faute de Henrdy sur Mehdi Carcela. Ce qui n'empêchera pas les Brugeois de partir à l'offensive, sans pour autant réussir à renverser la vapeur. Le Standard se procurait alors la dernière occasion de la rencontre mais Maxime Lestienne bloquait un tir de Carcela qui filait au fond. Sur le rebond, Niels Nkounkou voyait son tir sauvé sur la ligne par Clinton Mata (90e+2).

Au classement, le Club de Bruges reprend la 2e place avec 44 points, six de moins que l'Union Saint-Gilloise qui reçoit Genk à 16h00. Le Standard reste lui 14e avec 25 points.