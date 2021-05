Pro League: le Standard peut oublier l'Europe après une nouvelle défaite à Malines

Le Standard affrontait Malines avec une ambition : rester au contact de ses concurrents dans ces play-offs 2.

Le Standard commence la rencontre avec deux mauvaises nouvelles : Nicolas Raskin, blessé au genou, ne jouera plus cette saison tandis qu’Amallah, théoriquement titulaire, s’est blessé à l’échauffement, cédant sa place dans le onze à Lestienne.

Les Rouches rentrent bien mal dans leur rencontre et sont punis sur une tentative de sortie de défense. Rob Schoofs ouvre le score et lance la rencontre du KV. Quelques minutes plus tard, Bodart doit quitter la pelouse, touché au visage après un contact avec Sissako sur le but. Gillet monte alors au jeu.

Muleka manquera ensuite la balle d’égalisation, après 17 minutes de jeu. Gillet va lui s’illustrer à deux reprises rien qu’en première mi-temps. Les Rouches auront encore une petite occasion après 37 minutes, mais toucheront surtout le poteau juste avant la pause. Les Malinois, eux, ont perdu Storm sur blessure.

En début de seconde période, les Malinois vont passer proche du KO, mais l’envoi de Shved passe finalement juste à côté. C’est alors que le Standard va prendre un bon envol avec une bonne période offensive : Shamir va ainsi placer sur le poteau et confirmé un retour avec de belles intentions offensives.

Mais dans la foulée, à la 57ème minute, Shved va faire le break. Les affaires vont encore se compliquer un petit quart d’heure plus tard avec le but de Schoofs, bien aidé par une déviation malencontreuse de Bastien. Le Standard parviendra à réduire l’écart en fin de match grâce à une tête de Muleka. Une nouvelle transversale viendra émailler la fin de match et illustrer la maladresse liégeoise.

Avec cette deuxième défaite consécutive, le Standard reste dernier des Play-offs 2 et peut oublier ses espoirs européens. Il reste deux matchs à jouer, mercredi contre Gand et samedi contre Ostende.