Pro League: Le Standard prolonge le jeune Lucas Noubi jusqu'en 2025

(Belga) Le Standard a prolongé le contrat du jeune Lucas Noubi jusqu'en 2025, a annoncé le club liégeois mercredi.

Noubi, 17 ans, a été formé à Mouscron avant de rejoindre le centre de formation du Standard en 2015. La saison dernière, il a fait ses débuts professionnels le 13 mars dernier lors de la réception de Seraing avant de disputer le dernier match de la saison à Saint-Trond. Vendredi dernier, il a joué 65 minutes lors de la réception de La Gantoise en ouverture de la saison (2-2). "Depuis son arrivée à notre centre de formation en 2015, Lucas a connu une progression constante et a déjà à son compteur quelques prestations en équipe 1ère. Aujourd'hui, il vient de renouveler sa confiance envers notre club et notre projet en prolongeant l'aventure avec les Rouches. Notre club le félicite pour ce nouveau contrat et lui souhaite le meilleur sous nos couleurs", a écrit le Standard dans son communiqué. (Belga)