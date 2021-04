Pro League: Charleroi s'écroule à La Gantoise et dit au revoir eux play-offs 2

Grâce à un doublé de Roman Bezus (4e, 8e), Tarik Tissoudali (64e) et Alexandre De Bruyn (86e), Gand s'est imposé 4-0 au détriment de Charleroi lors de la 33e et avant-dernière de la phase classique du championnat de football. La Gantoise reste ainsi en course pour les Playoffs 2 puisqu'elle est 9e avec 46 points tout comme Zulte Waregem (8e), qu'elle affrontera dimanche prochain. Les Carolos (42 points) sont 12e et sont hors course pour une place en Playoffs 2.

Les Buffalos ont pris l'initiative et Tissoudali a hérité d'emblée d'une première occasion dont il n'a pas profité (1re). Par contre, Bezus a été plus chanceux lorsque sa frappe a été déviée par Dorian Dessoleil et que Rémy Descamps a récupéré le ballon clairement derrière la ligne (4e, 1-0).

Ce premier but de la saison de l'Ukrainien a vite été suivi par un deuxième: Bezus a transformé un penalty qu'il avait reçu suite à un contact avec Cédric Kipré (8e, 2-0). Les Carolos étaient sonnés et ils ont mis du temps avant de poser un pied dans la zone adverse. Toutefois, sur un coup franc accordé pour une faute d'Andreas Hanche-Olsen sur Mamadou Fall, Marco Ilaimaharitra n'a apporté aucun danger alors que sur la reconversion offensive très rapide des Gantois, Dessoleil a dû concéder un nouveau coup coin (24e). Le premier véritable danger zébré est venu de Shamar Nicholson, dont le tir est passé à côté du poteau droit de Sinan Bolat (31e).

A la reprise, Karim Belhocine a sorti un défenseur, Jules Van Cleemput, pour un attaquant, Lukasz Teodorczyk (46e), qui a directement donné du souci à Elisha Owusu (47e). Charleroi est revenu des vestiaires avec plus d'allant et sur un centre de Joris Kayembe mal négocié par Bolat, le ballon est arrivé à Ilaimaharitra dont la frappe cadrée a été repoussée par Bruno Godeau (51e). Avec Massimo Bruno à la place de Fall (58e), les Zèbres ont continué à ennuyer la défense gantoise, qui s'en est bien sorti sur un coup franc d'Ilaimaharitra (61e). Côté précision, les Buffalos étaient plus en verve et sur un service de Vadis Odjidja, Tissoudali a enlevé aux Carolos tous leurs derniers espoirs (64e, 3-0).

Pourtant, cela n'a pas empêché Ali Gholizadeh de filmer toute la défense gantoise avant de mettre le ballon au fond. Mais sur intervention du VAR, l'arbitre Nathan Verboomen a refusé le but (69e). Chez les Gantois, De Bruyn était particulièrement souriant puisqu'il a marqué lors de sa première montée eu jeu (83e) suite à une blessure encourue en août 2020 (86e, 4-0).