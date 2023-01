Pro League : Pierre Dwomoh prolonge à l'Antwerp, qui le prête à Ostende dans la foulée

(Belga) Pierre Dwomoh a prolongé son contrat avec l'Antwerp jusqu'en 2024, avec option pour une nouvelle prolongation, et a été prêté à Ostende jusqu'au terme de la saison. Les deux clubs l'ont annoncé lundi. Ostende dispose en outre d'une option d'achat.

Dwomoh, 18 ans, a fait ses débuts professionnels en décembre 2020 avec Genk. Le milieu de terrain avait rejoint l'Antwerp six mois plus tard. Avec le 'Great Old', il avait totalisé 14 apparitions la saison passée, prenant part notamment à quatre matchs d'Europa League et à quatre de 'Champions playoffs'. Il avait commencé cette saison en prêt à Braga, au Portugal, restant dans l'équipe B. Il terminera cette saison à Ostende. "C'est un talent unique", a résumé Gauthier Ganaye, le président du KVO. "Quel autre joueur peut dire qu'il a joué en playoffs I à l'âge de 17 ans ? Nous sommes ravis de pouvoir le faire venir à Ostende. Il a choisi le KVO parce que nous donnons aux jeunes beaucoup de chances de jouer et c'est ce dont il a besoin à ce stade de sa carrière, des possibilités de jouer. Bien sûr, il devra travailler dur, mais après plusieurs conversations avec lui, je suis convaincu à cent pour-cent qu'il a envie de faire ses preuves ici. Nous avons donc ajouté un milieu de terrain très talentueux." (Belga)