Pro League: réduit à dix, Anderlecht perd de précieux points à Malines

Anderlecht s'est incliné 2-0 à Malines samedi soir lors de la 26e journée du championnat de Belgique de football, une défaite qui éloigne les Mauves des play-offs I alors qu'il reste quatre journées dans la phase classique du championnat.

Après s'être créé quelques occasions en début de rencontre et s'être vu annuler un but pour un hors-jeu de Vlap à la 21e, Anderlecht s'est retrouvé à dix contre onze à la suite de l'exclusion de Doku pour un tacle sur Kaboré à la 44e minute. Profitant de sa supériorité numérique, Malines ouvrait le score en début de seconde période, Hairemans trompant Van Crombrugge d'une frappe des 20 mètres à la 47e minute.

Le Kavé poussait et plantait un second but par le jeune Vranckx (17 ans) à la 72e, pour décrocher sa première victoire en 2020. Malines, qui restait sur quatre défaites de rang, se relance dans la course aux play-offs I. Les troupes de Wouter Vrancken sont 7e avec 37 points, à une longueur de la 6e place de Genk, qui reçoit le Standard dimanche. Anderlecht voit de son côté la 6e place s'éloigner. Les Mauves pointent au 9e rang avec 34 points, autant que Zulte Waregem, qui accueillera Mouscron dimanche soir.

Plus tôt dans la soirée, le Cercle de Bruges, lanterne rouge, a fait la bonne affaire en s'imposant 0-1 à Saint-Trond et Courtrai est allé gagner 0-3 à Ostende. Un but de Hoggas à la 63e à offert les 3 points au Cercle, qui reste dernier avec 17 points, à 3 unités de Waasland-Beveren, battu 2-1 au Club de Bruges en début de soirée.

Courtrai, dont les buts ont été marqués par Moffi (59), van der Bruggen (90+1) et Gueye (90+4), pointe de son côté au 10e rang avec 32 points. Ostende est 14e avec 21 points, 4 de plus que la lanterne rouge.

Découvrez les résultats et le classement de Pro League