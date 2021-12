Le Standard s'incline à OHL et se rapproche des barrages pour le maintien

Le Standard s'est incliné 2-1 dimanche à OHL Louvain lors du match de clôture de la 20e journée de Jupiler Pro League. Mathieu Maertens (15e, 38e) a ainsi mis un terme à une série de trois défaites pour des Louvanistes, qui se hissent en 13e position avec 23 points tout comme le Standard (12e). Colins Fai a réduit le retard des Rouches dans les arrêts de jeu (90e+4). Au terme de cette 20e journée, les Standardmen comptent à peine 4 points d'avance sur Seraing (17e) qui occupe la place de barragiste pour la descente.

Si à OHL, Marc Brys a reconduit le onze ayant affronté le Club Bruges, cela n'a pas été possible pour Luka Elsner puisque Nicolas Raskin et Selim Amallah étaient suspendus. Le coach du Standard, qui a laissé Joao Klauss sur le banc, a titularisé Mehdi Carcela, Gojko Cimirot et Jackson Muleka.

Le Standard a mis un petit temps avant d'entrer dans le vif du sujet mais a pris la direction des opérations notamment par Carcela. Du flanc, il a tenté de trouver Samuel Bastien au second poteau mais Cenk Ozcakar a dévié le ballon dans les pieds d'Aron Donnum, qui a tiré à côté (11e).

Dans l'autre camp, Maertens s'est montré plus efficace que l'attaquant norvégien des Rouches sur un centre au second poteau de Xavier Mercier (15e, 1-0). Par la suite, les Rouches se sont créé un nombre appréciable d'occasions avec notamment un goal annulé à Muleka (21e). Il y a également eu un tir de Bastien repoussé par le gardien dans les pieds de Donnum, dont la frappe a été contrée par la défense (28e) et un coup de tête de Merveille Bokadi sur la transversale (31e).

En contrepartie, le Standard laissait beaucoup d'espace et OHL a doublé son avance grâce aux mêmes acteurs: passe de Mercier, goal de Maertens (38e, 2-0), qui n'avait plus signé de doublé depuis le 7 septembre 2019 contre Roulers en 1B (4-0).

A la pause (46e), Elsner a sorti Carcela et Cimirot pour Maxime Lestienne et Abdoul Tapsoba, qui a vite fait apprécier sa pointe de vitesse. Le Standard s'est rebiffé mais si les Expected Goals étaient à leur avantage (0,82 contre 0,68), les Liégeois n'étaient pas les plus efficaces. Noë Dussenne a vu son but être annulé par le VAR pour hors-jeu préalable de Muleka (55e) et une frappe de Niels Nkounkou a touché le poteau (68e). Le Standard a finalement réduit son retard grâce à un tir de l'extérieur de la surface de Fai (90e+4, 2-1).

Dimanche prochain, le Standard devra absolument emporter la victoire face à Zulte Waregem (16e, 20 points) s'il veut reprendre un peu d'air par rapport à la 17e position du classement occupée par Seraing (19 points), synonyme de barrage pour la relégation.