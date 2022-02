Port du masque, déplacements: voici tout ce qui change pour les supporters à partir de ce week-end

Dès ce week-end, les supporters ne devront plus porter le masque dans les stades et les supporters visiteurs pourront faire leur retour pour les rencontres de Pro League et 1B Pro League, a confirmé la Pro League jeudi.

Ces nouvelles mesures sont la conséquence du passage du baromètre sanitaire du rouge à l'orange depuis vendredi dernier. "Bon retour ! Heureux de vous revoir le long des terrains belges, heureux de vous revoir en Pro League. Ce week-end, les supporters peuvent retourner en nombre dans les stades pour encourager leur équipe préférée. À domicile et à l'extérieur. Sans masque, mais avec une bière fraîche et surtout avec beaucoup d'envie", peut-on lire dans le communiqué.

"Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau vous accueillir en nombre dans les stades belges. En tant que supporter visité et supporter visiteur. Pour recréer cette ambiance typique du football et vivre de beaux moments ensemble. Pour célébrer les victoires et digérer les défaites ensemble. Que ce soit dans l'euphorie ou la déception mais toujours avec respect", a ajouté la Pro League.

L'instance du football professionnel belge demande cependant aux supporters de montrer l'exemple en tribune. "La communauté du football est si diverse et pourtant si unie. Nous partageons tous la passion pour le plus grand sport du monde. Soyons dès ce week-end tous ensemble les ambassadeurs du football et montrons notre meilleur visage. Dans le respect des uns et des autres, des adversaires, des arbitres. Passionnés mais positifs", a conclu la Pro League.