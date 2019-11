Proximus League - Le Beerschot, accroché par Lokeren, manque l'occasion de s'emparer seul de la tête

(Belga) Le Beerschot n'a pas réussi à profiter samedi soir face à Lokeren (1-1) du partage entre Lommel et l'Union Saint-Gilloise (0-0) plus tôt dans la journée et de la défaite de Westerlo à domicile vendredi face à Oud-Heverlee Louvain (1-2) pour prendre seul la tête de la deuxième période après deux journées en Proximus League. Les Anversois rejoignent toutefois l'Union et Lommel au sommet avec 4 unités.

Le Beerschot pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score par l'intermédiaire de Pierre Bourdin à dix minutes du terme. Lokeren a toutefois retrouvé les ressources nécessaires pour égaliser dans les ultimes secondes de la rencontre grâce à Giorgi Beridze (90+3). Virton et Roulers s'affronteront dimanche (16h00) en clôture de cette journée pour tenter d'obtenir leur(s) premier(s) point(s) dans cette deuxième période. Au classement général de la D1B, OHL est toujours en tête avec 31 points. Suivent Westerlo (29), Virton (27), l'Union (27), le Beerschot (21), Lommel (15), Lokeren (14) et Roulers (11). (Belga)