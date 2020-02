Proximus League - Lommel et Virton n'ont pas trouvé la faille

(Belga) Le match au sommet de la 10e journée de la deuxième phase de la Proximus League de football entre Lommel et Virton n'a pas eu de vainqueur (0-0). Au classement, le club luxembourgeois (2e) compte 16 points comme le Beerschot (1er) et Lommel se hisse en 3e position (15 points).

Samedi, l'Union Saint-Gilloise a mis un terme à une série de cinq matches sans victoire à Lokeren (0-2). Les Bruxellois ont marqué un but par mi-temps via Serge Tabekou (44, 0-1) et Ibrahima Bah (65e, 0-2). Ils se retrouvent 6e avec 14 points tout comme Westerlo (4e) et OH Louvain (5e). En soirée, OH Louvain a pris le meilleur 2-1 sur Roulers, qui a inscrit le premier but par Amir Nouri (26e, 0-1). Mais Tom Van Hyfte (31e, 1-1) et le meilleur buteur de la division (13 buts) Thomas Henry (33e, 2-1) ont offert la victoire aux Louvanistes. Roulers (11 points) et Lokeren (6 points) restent 7e et 8e de la tranche mais aussi du général où ils semblent bien partis pour disputer les playoffs 3. Lommel, 6e, en compte 26 points. Vendredi, le Beerschot a écarté Westerlo grâce à un but de Loris Brogno (70e, 1-0). Les Rats ont dominé en première période mais ce sont les Campinois qui ont eu les plus belles occasions par Igor Vetokele (13e), Christian Brüls (14e) et Kurt Abrahams (22e). Après le repos, Pierre Bourdin (49e) et Prince Ibara (54e) auraient pu donner l'avance au Beerschot mais c'est Brogno, monté au jeu à la place de Frédéric Frans blessé (63e), qui a trompé Mike Vanhamel (70e, 1-0). (Belga)