Proximus League - Une mi-temps pour Lokeren et une pour OH Louvain: 1-1

(Belga) Le match d'ouverture de la 9e journée de la seconde phase de la Proximus League de football s'est terminé sur un partage entre Lokeren et OH Louvain (1-1) vendredi au Daknam. Amine Benchaib a mis les Waeslandiens au commandement (10e, 1-0) et Thomas Henry a égalisé pour les vainqueurs de la première phase (65e, 1-1). Au classement, OHL (11 points) se retrouve 5e et Lokeren (6 points) reste dernier tout comme au classement général (19).

Lokeren n'a pas laissé le temps à OH Louvain de prendre ses marques. Les Waeslandiens avaient déjà bien malmené la défense visiteuse quand Benchaib, parti à la limite du hors-jeu, a ouvert la marque (10e, 1-0). Lokeren l'a échappé belle quand un coup franc de Xavier Mercier a pris le mauvais côté du poteau (20e). Par contre, Théo Defourny, le gardien visité, a sorti le grand jeu sur des envois d'Yannick Aguemon (26e)et de Henry (30e). A la reprise, OHL a affiché plus de grinta et a collé Lokeren contre son but. Henry a alors démontré que Defourny n'était pas invincible (65e, 1-1). Les Louvanistes ont poursuivi sur leur lancée mais leur gardien, Daren Keet, a eu la chance de voir un tir de Jun Amano heurter la transversale (74e). Dans la foulée, Jérémy Perbet est monté au jeu (78e). Le Français pensait avoir donné la victoire aux visiteurs mais son but a été annulé pour hors-jeu (84e). Samedi, Virton (4e, 12 points) va tenter de conserver sa première place au général (39 points) face au Beerschot. Le club anversois est 3e avec 13 points tout comme Westerlo, qui reçoit Roulers (7e, 10 points) en soirée, et Lommel. Dimanche, Lommel se déplace à l'Union Saint-Gilloise (6e, 10 points). (Belga)