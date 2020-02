Proximus League - Vainqueur à Lokeren, l'Union Saint-Gilloise revient à deux points de la tête

(Belga) L'Union Saint-Gilloise n'a pas tremblé samedi sur la pelouse de la lanterne rouge Lokeren (0-2) dans le cadre de la dixième journée du deuxième tour de la Proximus League. Les Unionistes, sixièmes avec 14 points, reviennent à deux unités de la tête occupée par le Beerschot depuis vendredi après la victoire des Anversois à domicile contre Westerlo (1-0).

Les Unionistes ont inscrit un but dans chaque mi-temps. Serge Tabekou a tout d'abord ouvert le score à une minute du repos avant qu'Ibrahima Bah ne double la mise trois minutes après sa montée en deuxième période (65). Samedi soir, Oud-Heverlee Louvain (6e, 11 pts) recevra Roulers (7e, 11 pts). Virton (2e, 15 pts) se déplacera ensuite à Lommel (4e, 14 pts) dimanche (16h00) pour se disputer la tête de la seconde tranche. Lokeren, encore un peu plus dans la crise, est dernier du classement général et du second tour. (Belga)