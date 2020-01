Proximus League - Vainqueur à OHL, Westerlo rejoint le Beerschot et Lommel en tête de la 2e tranche

(Belga) Westerlo a obtenu trois points précieux sur la pelouse d'Oud-Heverlee Louvain (1-3) dimanche en clôture de la 8e journée de la deuxième tranche de la Proximus League (D1B) de football. Les Campinois profitent de cette victoire pour rejoindre Lommel et le Beerschot en tête avec 13 unités. Virton reste en embuscade à seulement un point. Suivent OHL, l'Union et Roulers avec 10 unités. Lokeren ferme la marche avec 5 points.

Westerlo a pris les devants grâce à Christian Bruls (26e). OHL est toutefois revenu au score juste avant le repos par l'intermédiaire de Xavier Mercier (44e). Les visiteurs ont ensuite repris les commandes à la 57e à la suite d'une réalisation de Gilles Dewaele. En toute fin de rencontre, Christophe Janssens (90e+4) a permis aux Campinois d'assurer définitivement leur victoire. Vendredi, Lommel avait pris le meilleur sur Lokeren (1-0). Virton en avait fait de même à Roulers (0-2) samedi après-midi avant que le Beerschot et l'Union Saint-Gilloise se neutralisent (1-1) plus tard dans la soirée. Au classement général après 22 journées, Virton occupe désormais la tête avec 39 points. Roulers (21 pts) et Lokeren (18 pts) occupent les deux dernières places. (Belga)