Proximus League - Virton s'incline à l'Union Saint-Gilloise pour entamer la 2e période du championnat

(Belga) Virton s'est incliné dimanche après-midi sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise (2-0) à la suite des réalisations du Norvégien Sigurd Haugen (25e) et de Mathias Fixelles (81e) lors de la quinzième journée de Proximus League, synonyme d'ouverture de la deuxième période. Les Gaumais (27 points) restent à une unité d'Oud-Heverlee Louvain, vainqueur de la première tranche et battu vendredi sur ses terres par le Beerschot (0-3), au classement général. L'Union (25) revient, de son côté, à trois points de la tête.

Au classement de la Proximus League, Westerlo (26 points) pourrait prendre la tête du général (seul) et de la 2e période (ex aequo), dimanche soir en cas de victoire chez la lanterne rouge Roulers (20h00). Au classement de la deuxième tranche, le Beerschot, Lommel, vainqueur à Lokeren samedi 0-1, et l'Union partagent le leadership avec trois points. . (Belga)