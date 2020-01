Qui est Christophe Henrotay, l'agent de joueurs au centre des perquisitions au Standard? (vidéo)

La police fédérale a procédé, mercredi matin, à une perquisition au domicile de Bruno Venanzi, le président du club de football Standard de Liège, dans le cadre de l'enquête sur l'agent de joueurs Christophe Henrotay. Ce n'est pas la première fois que le monde du foot est secoué par des actions judiciaires. La dernière concernait aussi les agissements d'Henrotay...

Christophe Henrotay est l'un des agents de joueurs les plus puissants au monde. Mais aussi un bon ami de Bruno Venanzi, le président du Standard de Liège.

Christophe Henrotay débute sa carrière comme chauffeur de joueurs, mais très vite, sa réputation explose. Son travail acharné paie. En 2000, il obtient sa licence d'agent FIFA. Au fil des années, son portefeuille se remplit. Parmi ses plus grosses pointures: Thibaut Courtois, Yannick Carrasco et Kevin Mirallas. L'agent est aussi impliqué dans le transfert de Youri Tielemans ou encore Romelu Lukaku.

Assigné à résidence à Monaco

En septembre dernier, Christophe Henrotay est arrêté dans sa résidence à Monaco pour une autre affaire. L'enquête concerne des suspicions de blanchiment d'argent et d'association de malfaiteurs dans le milieu du football belge. A l'époque, trois voitures de luxe dont une Porsche, une Ferrari, sept millions d'euros et deux appartements sont saisis. Emprisonné à la prison de Monaco, il sera libéré dix jours plus tard contre 250.000 euros de caution. Aujourd'hui, il attend son extradition. Nous avons contacté son avocat Dimitri de Béco: "Mon client ne sait pas ce qu'on reproche à M. Venanzi mais il confirme qu'il n'est pas impliqué dans une quelconque fraude. Mon client est toujours présumé innocent".

Christophe Henrotay est aussi l'un des fondateurs et vice-président de la Fédération belge des agents de joueurs (BFFA), une organisation créée suite aux révélations du Footgate qui dit vouloir combattre la corruption dans le monde du football.